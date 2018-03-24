باخشوين: نتائج مباريات الأخضر الودية ليست مهمة

أكد عمر باخشوين مدير المنتخب السعودي، أن نتائج الوديات التي يلعبها المنتخب ليست مهمة في الوقت الحالي، مضيفا أن تطبيق اللاعبين لأفكار المدرب هو الهدف.

وقال باخشوينعقب تدريبات يوم السبت: لا يجب أن ننظر لنتائج المواجهات الودية، ولكن إلى تطبيق الأمور التي يقوم بها اللاعبون في المعسكر ومدى تطبيقها في المواجهات، وكانت المباراة جيدة كما استفدنا منها كثيراً، ويجب أن نلعب تحت أي ظرف من الظروف سواء كانت الأجواء ممطرةأو لا، فالفرق الكبيرة تلعب تحت أي ضغط.

وأضاف: مازلنا بحاجة لوقت وعمل لاسيما وأن الفرق التي سنواجهها ليست سهلة على الإطلاق، لابد من تحقيق الفوز في كافة المواجهات بكأس العالم، والمنتخبات الثلاث التي تقع معنا في المجموعة يقدمون مستويات جيدة ويجب أن نضاعف جهدنا.

واختتم باخشوين تصريحاته:نحن نسير في الطريق الصحيح ونخوض مواجهات قوية للغاية وهي خير اختبار والمحك الفعلي للمدرب أن يرى اللاعبين ويصحح الأوضاع.

وتعادل الأخضر إيجابيا مع المنتخب الأوكراني يوم الجمعة، في أولى ودياته بالمرحلة الإعدادية الثالثة استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا 2018.