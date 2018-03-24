بلجيكا تبحث عن سعيد العويران "الجديد"

استعاد حساب المنتخب البلجيكي على "تويتر" ذكرى هدف سعيد العويران التاريخي الذي سجله في مرمى الحارس ميشيل برودوم في نهائيات كأس العالم 1994، متمنياً أن يواجه المنتخب الحالي عويران جديدا يوم الثلاثاء في المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين.

وكتب حساب المنتخب البلجيكي على "تويتر": حتى الآن ما زلنا نتذكر هذا الهدف التاريخي من كأس العالم 1994، ونتطلع للعب أمام سعيد العويران الجديد يوم الثلاثاء. مع مقطع فيديو للهدف التاريخي.

ورد حساب المنتخب السعودي على نظيره البلجيكي قائلاً: كأس العالم 1994 تحمل العديد من الذكريات الجميلة، نتطلع لرؤيتكم مجدداً يوم الثلاثاء.

واختير هدف سعيد العويران في عام 2002 كسادس أفضل هدف في تاريخ كؤوس العالم، عندما استلم الكرة من منتصف الملعب السعودي وراوغ لاعبي بلجيكا حتى توغل في منطقة الجزاء وسددها في مرمى ميشيل برودوم، وهو الهدف الذي ضمن تأهل الأخضر إلى ثمن نهائي تلك النسخة.