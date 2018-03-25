أندية الهلال والأهلي والاتحاد تشارك في البطولة العربية

وقع الهلال والأهلي واتحاد جدة مع الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية المشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستقام العام الجاري.

وسبق للهلال، بطل 4 بطولات عربية في التسعينات ومطلع الألفية، المشاركة في البطولة العربية التي أقيمت العام الماضي في الإسكندرية وتوج بلقبها الترجي التونسي.

وتعود مشاركة الأهلي والاتحاد الأخيرة في البطولات العربية إلى عام 2007، وخرجا من وفاق سطيف في نصف النهائي وثمن النهائي على التوالي.

وحقق الاتحاد البطولة العربية عام 2005، فيما احتفل جاره الأهلي بالبطولة ذاتها قبل ذلك بعامين.