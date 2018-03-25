مزيد فريح: الباطن سيصل النهائي.. وعودتي بعد 4 أشهر

أكد مزيد فريح حارس مرمى الباطن أن فريقه وضع كل تركيزه على مباراة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك، مشيراً إلى أن عودته إلى الملاعب ستكون مطلع الموسم المقبل.

ويقضي مزيد فترة تأهيل حالياً في ألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية في مفصل كاحل القدم اليسرى الأسبوع الماضي في عيادة شون كلينك بمدينة ميونخ.

وقال فريح لـ"العربية.نت": تعرضت لكسر في العظم وقطع في أربطة الكاحل بعد أن تفاقمت بسبب إصابة قديمة، وغيابي عن الملاعب سيستمر لـ4 أشهر، لكني سأعود مطلع الموسم القادم لحماية مرمى الباطن.

وواصل حارس الفريق السماوي: الباطن يفكر حالياً في مباراة الاتحاد عينه وتركيزه على الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الملك من قبل معسكر الكويت، وأعتقد أننا جاهزون بشكل تام لهذه المباراة.



وحول مستقبل فريقه بعد ضمان البقاء لموسم ثالث، أجاب: سنلعب الموسم القادم بعد أن اعتدنا اللعب في دوري المحترفين، وقدمنا مستوى متصاعدا في كل موسم. أنا متأكد بأننا سنلعب الموسم القادم بشكل أفضل من الحالي، كوننا لعبنا بشكل تصاعدي في كل موسم خضناه، ولأن الدعم سيكون أقوى في الموسم المقبل.



وخاض الحارس البالغ من العمر 28 عاماً 17 مباراة بقميص الباطن خلال الموسم الحالي، خرج من 4 مباريات بشباك نظيفة وتصدى لركلة جزاء من عمر خربين في مباراة الهلال "الدور الأول"، لكنه ابتعد عن الملاعب منذ منتصف يناير الماضي عقب تفاقم إصابته وحاجته إلى إجراء عملية جراحية.