نقل مباراة الأهلي وأحد إلى ملعب الشرائع

قررت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي نقل مباراة أهلي جدة وأحد في الجولة الأخيرة إلى ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع في مكة بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقالت اللجنة أنها ستقيم المباراة في نفس الموعد المحدد سابقاً يوم 12 أبريل القادم، لكنها ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بدلاً من مكانها السابق بسبب انشغال الملعب بأعمال التجهيز لبطولة المصارعة WWE يوم 27 أبريل.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر مع بقاء جولتين على نهاية الدوري السعودي للمحترفين.