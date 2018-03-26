آل الشيخ يعتمد مجالس إدارات 7 اتحادات رياضية

اعتمد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، مجالس إدارة سبعة اتحادات رياضية يوم الاثنين.

وضم مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيسا، وعضوية هيثم بن عبدالوهاب خياط، ونعيم بن محمد الكديوي، ومحمد بن علي عسيري، وسارة بنت عبدالله بغدادي، وعبدالله بن حسين السحيباني، ومشعل بن فهد السديري، وعبدالله بن صالح بغدادي، وأحمد بن فريد شاكر.

وضم مجلس اتحاد الكروس فيت الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيسا، وعضوية أمل بنت محمد باعطية، وسارة بنت عبدالله الوعلان، وتركي بن عبدالله المقيرن، وباسم بن عبدالله السلوم، وفراس بن عبدالله القاسم، وفارس بن هاني التركي.

وضم اتحاد الجوجيتسو محمد بن سامي بن فايز رئيسًا، وعضوية كل من الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وهاني بن عبدالأحد عناية، وأنس بن حسين أورفلي، وسارة بنت عبدالله الفائز.

وضم اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيسًا، وعبدالله بن سالم باخشب نائبًا، وعضوية سعود بن تركي الفيصل وفهر بن سيف الدين الشريف وأسيل بنت سليمان الحمد.

وجاء تشكيل اتحاد التسلق الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فيصل آل فرحان رئيسًا، وعضوية رامي بن حمد الحارثي، وعبدالرحمن بن حسن آل عبده، وماجد بن عادل الناجي، وياسمين بنت يوسف القحطاني.

وضم اتحاد الشطرنج قصي بن عبدالعزيز الفواز رئيسًا، وعضوية راكان بن حسين الحارثي، وحمود بن عثمان الرميان، وأحمد بن عطاف الصحاف، وأحمد بن محمد بلالي.

وضم اتحاد الملاحة الشراعية عبدالعزيز بن أحمد باعشن رئيسًا، وعضوية فهد بن عبدالله تونسي، وحسان بن عصام قباني، والبراء بن أسامة صائم الدهر، ودينا بنت حسن شبيب.