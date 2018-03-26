الأخضر يخوض اختباراً صعباً أمام بلجيكا

يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على منتخب بلجيكا، على ستاد الملك بودوان في العاصمة بروكسل، في مواجهة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم المضيف روسيا والمنتخب المصري ومنتخب أوروغواي.

وكان لاعبو المنتخب السعودي قد دخلوا معسكراً إعدادياً في مدينة ماربيا الإسبانية في ثالث مراحل استعدادته للمونديال بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي ابتداء من يوم 17 مارس الجاري.

وخاض المنتخب السعودي مباراةً ودية أمام منتخب أوكرانيا يوم الجمعة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي القوي في ثالث مواجهة بينهما والتي بدأت في نهائيات كأس العالم 94 حينما فاز الأخضر بهدف وحيد سجله النجم سعيد العويران على ستاد روبرت كيندي في واشنطن، وهو الفوز الذي عبر بالمنتخب السعودي إلى الدور ثمن النهائي في أول مشاركاته.

وتقابل الفريقان في مباراة ودية استعداداً لمونديال ألمانيا 2006 في مدينة ستيارد الهولندية، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب البلجيكي 2-1.

وفي المقابل سيخوض المنتخب البلجيكي اللقاء بكامل نجومه يتقدمهم القائد ايدين هازارد مهاجم تشلسي الإنجليزي وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي والثنائي مروان فيلايني والمهاجم روميلو لوكاكو لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي وراجا نايغولان لاعب روما الإيطالي.

وسيغيب حارس تشلسي الإنجليزي تيبو كورتوا عن المواجهة بسبب الإصابة التي أبعدته عن التدريبات أمس الأول.

ووقع المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة التي تضم بجانبه منتخبات انجلترا وبنما وتونس.