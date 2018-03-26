بلجيكا.. بلد "السنافر" والدولة الأكثر إضاءة في العالم

عرفت مملكة بلجيكا بصناعتها للشوكولاتة وبسككها الحديدية المنتشرة، لكن ما لا يعرفه الناس عنها أنها مصدر الرسوم المتحركة الشهيرة "السنافر" التي انتشرت في ستينيات القرن الماضي حول العالم.

وصنع الفنان البلجيكي "بييو" واسمه بيير كوليفورد رسوم السنافر عام 1958، والتي اشتهرت بفضله وتم بثها بجميع لغات العالم حتى الآن.



وتعد اللغات الهولندية والفرنسية والألمانية هي الرسمية في بلجيكا. ومن المفارقات الغريبة، فإن مسمى "سبا" التي تعني المنتجع الصحي، مستلهم من مدينة بلجيكية تحمل الاسم نفسه، وتعد إحدى أهم المدن السياحية في المملكة، وأحد ألقابها هو "مدينة الماء". وتعرف مدينة أنتويرب البلجيكية بلقب عاصمة الألماس العالمية، كونها محطة رئيسية له سواءً كان للتصنيع أو البيع.

وتفرض بلجيكا التعليم على مواطنيها حتى سن الـ18، كما يعد التصويت في الانتخابات إجباريا، ورغم صغر مساحتها إلا أن بلجيكا سادس مصدر للقهوة على مستوى العالم، وتعاني من كثافة سكانية عالية وعدد سكك حديدية كبيرا مقارنة بمساحتها الصغيرة. ويعد مطار بروكسل الدولي هو نقطة بيع الشوكولاتة الأولى في العالم أجمع.

كما أن بلجيكا أقامت أول مسابقة يانصيب في العالم من أجل التبرع للفقراء، وبالنسبة لعملة "اليورو" الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، فإنها جاءت باقتراح بلجيكي، وهو الحال نفسه بالنسبة لرمز العملة.



وعلى مستوى النقل، فإن سكة ترام بلجيكا الساحلي هي الأطول عالميا، وبحسب وكالة ناسا الفضائية فإن بلجيكا أكثر دول العالم إضاءة، كما أنها من أعلى الدول في نسب الضريبة على مستوى الفرد في العالم.



وتحتضن بلجيكا في منطقة أنترب مهرجان "تومورولاند" الأشهر على مستوى العالم، ويستمر 3 أيام في كل عام، وهو أكبر مهرجان غنائي من نوعه في العالم.



