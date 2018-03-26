لاعبون ساهموا بتأهل الأخضر.. واختفوا قبل المونديال

يستذكر السعوديون مع خوض منتخبهم مباراة ودية أمام بلجيكا، في التجربة الأقوى حتى الآن قبل خوض المونديال، لاعبين ساهموا بوصول الأخضر إلى روسيا 2018، لكن من المتوقع ألا يغادروا إلى موسكو مع الفريق لخوض النهائيات.

وشارك كل من أحمد الكسار، مسلم آل فريج، خالد شراحيلي، شايع شراحيلي، ياسين حمزة، حسن كادش، محمد عيد، نايف هزازي وعلي عواجي في مباريات التصفيات الأولية والنهائية ضمن مشوار الأخضر نحو كأس العالم 2018.

وكان أحمد الكسار احتياطياً في مباراة السعودية الأولى بالتصفيات أمام فلسطين في مواجهة قادها المدرب فيصل البدين وانتهت 3-2 للأخضر، لكنه لم يعد خياراً مثالياً بالنسبة للمدرب خوان أنطونيو بيتزي بعدما تقلص عدد مبارياته مع ناديه إلى 9 مباريات دورية فقط، وخرج تماماً من القائمة الأساسية بعد وصول الجزائري رايس مبولحي.

إلى جانب الكسار في تلك المباراة كان يجلس مسلم آل فريج حارس الخليج حينها، انتقل الصيف الماضي إلى الفيحاء وخاض معه 5 مباريات فقط آخرها في نوفمبر، وبقي احتياطياً لفهد الشمري وزميلهما عبدالرحمن دغريري.

الأساسي في تلك المواجهة كان خالد شراحيلي، حامي مرمى الهلال حينها، أعقب ذلك حادثة شهيرة أجبرت الهلاليين على إبعاده من الفريق ورحل العام الماضي إلى الرائد لكنه تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي، تعافى وانتقل إلى الفيصلي، وحتى مع بقاء جولتين على نهاية الدوري السعودي للمحترفين، لم يلعب أي دقيقة.

في مباراة فلسطين كذلك كان يقف النصراوي حينها شايع شراحيلي في وسط الملعب، رحل البدين وجا بيرت فان مارفيك وأبقاه ضمن الخيارات الدولية، ومع مطلع الموسم الحالي لعب 5 مباريات فقط مع النصر آخرها في ديسمبر الماضي، وتعرض إلى عقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بسبب عدم تنفيذ قرار انضباطي، ورحل إلى القادسية ولم يلعب بعد.

واختار بيرت فان مارفيك ياسين حمزة المنتقل حديثاً في ذلك الوقت إلى اتحاد جدة ليكون في متوسط خط الدفاع إلى جانب أسامة هوساوي، واليوم لم يلعب ياسين مع فريقه إلا 8 مباريات وغالباً كخيار بديل، كما لازم مقاعد الاحتياط بعدد مباريات يقارب التي لعبها.

وفي التصفيات النهائية كان اسم حسن كادش ظهير الاتفاق الأيسر حينها ضمن الأسماء التي يعتمد عليها فان مارفيك، وفي مطلع الموسم الجاري انتقل إلى الهلال، ومعه لعب 3 مباريات فقط، ويعاني حالياً من إصابة أبعدته عن الملاعب.

ويعتبر محمد عيد مدافع النصر حينها ضمن خيارات المدرب الهولندي في التصفيات الأولية كأحد المدافعين الذين يضمهم إلى القائمة الدولية، وانتقل إلى الفيصلي مطلع الموسم الجاري ولم يلعب أي مباراة حتى الآن.

وكان نايف هزازي المهاجم الأساسي في المنتخب السعودي خلال التصفيات النهائية بعد إصابة محمد السهلاوي، ولعب أكثر من مباراة بالقميص الأخضر، واليوم لا ينتمي هزازي إلى أي نادٍ بعدما وقعت إدارة التعاون مخالصة مالية معه مطلع العام الجاري.

وانضم علي عواجي إلى القائمة التي شاركت في التصفيات الأولية، لكن من المستبعد أن ينضم إلى القائمة المشاركة في المونديال لأنه لم يلعب إلا مباراة واحدة طوال الموسم الحالي.