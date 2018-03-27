الاتحاد البلجيكي يبحث سبل التعاون مع نظيره السعودي

أقام جيرارد لينارد رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، حفل غداء لنظيره في الاتحاد السعودي للعبة، عادل عزت على هامش المباراة الودية الدولية التي تجمع بين المنتخبين مساء الثلاثاء.

ويلتقي المنتخبان على ملعب الملك بودوان في اليوم الأخير من المرحلة الثالثة لمعسكر الأخضر استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وشهد الحفل تواجد عبدالرحمن الأحمد سفير السعودية في بلجيكا وعدد من أعضاء الاتحاد البلجيكي لكرة القدم وتم خلاله مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يكفل لتطوير العلاقة والاستفادة منها واستمرارها خلال السنوات المقبلة.

وجرى تبادل الدروع التذكارية بين رئيسي الاتحادين السعودي والبلجيكي.