لجنة الاستئناف تلغي إيقاف سلمان الفرج

بات بوسع سلمان الفرج لاعب الهلال المشاركة في مباراة قمة مرتقبة أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين بعد إلغاء قرار إيقافه يوم الأربعاء.

وقال الاتحاد السعودي في بيان، إن لجنة الاستئناف وافقت على قبول استئناف نادي الهلال وإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف الفرج أربع مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.

وكان الفرج عوقب منذ أسبوعين بداعي تلفظه ضد حكم مباراة الهلال التي خسرها 2-1 أمام الاتفاق في التاسع من مارس الجاري. وأظهرت لقطات تلفزيونية تلفظ الفرج لكن حكم المباراة لم يطرده بعد الواقعة التي حدثت في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسيلعب الهلال في ضيافة الأهلي في السابع من أبريل المقبل في مواجهة قد تكون حاسمة على لقب الدوري.

وقبل جولتين على النهاية يتصدر الهلال الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة على الأهلي الذي فاز في آخر ثلاث مباريات، وبعد هذه القمة سيلعب الهلال مع الفتح والأهلي مع أُحد.