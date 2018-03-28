محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة انضمام محمد السهلاوي لاعب النصر والمنتخب السعودي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للخضوع إلى برنامج تدريبي.

وكتب آل الشيخ: تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع.

وأصبح السهلاوي ثالث لاعب سعودي يتوجه إلى "الشياطين الحمر" في الأشهر الأخيرة بعد أحمد الفريدي وفهد المولد.

وأحرز السهلاوي 10 أهداف بقميص النصر هذا الموسم، بينما سجل هدفاً واحداً بقميص المنتخب السعودي خلال العام الأخير كان في مرمى أستراليا شهر يونيو الماضي في مباراة انتهت 3-2 لمصلحة الأخير.