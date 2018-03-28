6 لاعبين شهدوا رباعيتي مولدوفا وبلجيكا

أعادت خسارة المنتخب السعودي أمام بلجيكا برباعية، آخر مواجهة ودية تعرض لها الأخضر بذات النتيجة أمام منتخب مولدوفا، وذلك خلال معسكره بمدينة خيريز الإسبانية في 24 مايو 2014.

ولعب الأخضر تجربة ودية ثانية، عقب مواجهة أوكرانيا، كانت أمام بلجيكا، ضمن فترة إعداده الثالثة قبل مشاركته في مونديال روسيا، وانتهت بأربعة أهداف دون مقابل، أحرزها روميلو لوكاكو "هدفين"، وزميليه ميتشي باتشواي وكيفن دي بروين.

ولم يخسر المنتخب السعودي بذات النتيجة منذ مواجهته الودية أمام منتخب مولدوفا على ملعب "نوفو تشابين" بمدينة خيريز الإسبانية، ضمن معسكره الإعدادي حينها، لبطولتي خليجي 22 وكأس آسيا 2015، والتي أشرف عليه آنذاك المدرب الإسباني لوبيز كارو.

ومنذ مواجهة مولدوفا في المعسكر الإسباني حتى خسارة بلجيكا في ختام معسكر ماربيا الإسبانية تحت قيادة المدرب بيتزي، فإن 6 لاعبين قد تواجدوا بقميص الأخضر في كلتا المواجهتين، وهم منصور الحربي، وحسن معاذ، وتيسير الجاسم، وفهد المولد، ويحيى الشهري، وياسر الشهراني، الأخير الذي واجه مرمى مولدوفا فارغا قبل أن يرسل الكرة عالية بعيدة في لقطة مازالت عالقة في أذهان الجماهير السعودية.