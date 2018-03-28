نواف التمياط: لعبنا أمام خامس العالم.. وسنناقش بيتزي

أكد نواف التمياط، نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، عقد اجتماع خاص مع المدرب بيتزي عقب نهاية معسكر الأخضر الذي أقيم في ماربيا الإسبانية.

وقال التمياط في حديثه لـ"في المرمى": "لعبنا أمام المنتخب الخامس في العالم، المباريات الودية للاستفادة وكشف الأخطاء، منتخبات كثيرة تخسر خلال المواجهات التجريبية، ونعمل على تلافي جميع الأخطاء قبل المونديال".

وتابع: "وضحت بعض الملامح التي سيبني عليها المدرب نهجه في قادم الأيام، وسنناقش بيتزي في كثير من الأمور عقب نهاية المعسكر".

وواصل نائب الاتحاد السعودي حديثه عقب خسارة تجربة بلجيكا الودية برباعية: "الإعداد للمونديال ليس فنيا فقط، هنالك إعداد نفسي أيضا".