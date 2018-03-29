آل الشيخ: لا أتدخل في عمل بيتزي..ولاعبنا يفتقد للاحتراف

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بدء العمل في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة شهر يونيو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الطاقة الاستيعابية ستزيد من 17 إلى 25 ألف متفرج.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "انتهى الاستشاري من عمله في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والمقاول سيبدأ العمل في شهر 6 المقبل، والطاقة الاستيعابية للملعب ستزيد من 17 إلى 25 ألف، وستكون هناك بوكسات خاصة".

وتابع بقوله: "لن نتجه إلى التجنيس وخصوصا في خانة المهاجم، لا أتدخل في عمل مدرب المنتخب السعودي، وأرشح اللاعبين عبدالله الحمدان وعبدالفتاح آدم لقيادة هجوم الأخضر في مونديال روسيا".

وعن مواجهة أهلي جدة الأخيرة أمام أحد، زاد: "من الصعب إقامة مباراة الأهلي وأحد في الجولة الأخيرة من الدوري في ملعب الجوهرة لانشغاله بمنافسات WWE".

وواصل: "اللاعب السعودي لا يمتلك ثقافة اللاعب المحترف، ونعمل على أن يكون لدينا ملاعب بدون مضمار، وكذلك نسعى ليكون شراء التذكرة الإلكترونية مرتبط برقم الهوية الوطنية، ورقم الجواز للقادمين من الخارج".

وعن ابتعاد الأمير خالد بن خالد عن الوسط الرياضي، أردف: "الأمير خالد بن عبدالله ابتعد عن الوسط الرياضي برغبته ولا أحد يستطيع إبعاده".

وعبر تغريدات منفصلة، قال آل الشيخ: "سيكون هناك زيادة لعدد الأندية في المستقبل، وقريبا سيكون هنالك خبر سار عن اللاعب محمد نور، فيما الموسم القادم سيكون 6 لاعبين أجانب في الملعب، ولاعب واحد في الاحتياط".

وحول نادي الأهلي المصري، اختتم حديثه: "في أبريل سيتم الكشف عن استاد النادي الأهلي المصري".