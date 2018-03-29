أرقام خاصة للأخضر في مواجهتي أوكرانيا وبلجيكا

لعب المنتخب السعودي مواجهتين وديتين خلال معسكره التحضيري الذي أقامه في ماربيا الإٍسبانية، ضمن فترة الإعداد الثالثة للأخضر للمونديال الروسي.

أمام أوكرانيا جاء تمركز اللاعبين في الثلث الأول من الملعب بنسبة 38% مقابل 39% في الوسط، وتوزيع حركة اللاعبين السعوديين في المباراة أغلبيتها كانت تتم في الجهة اليمنى، بنسبة 41% تقريبا، وهي أكثر بـ3% عن الطرف الأيسر للملعب، أما الجهة الوسطى فوصلت النسبة إلى 21%.

أما في مباراة بلجيكا تمركز اللاعبون بنسبة 37% في الثلث الأول من الملعب، أي أقل بـ1% عن أوكرانيا، وتراجعت نسبة تمركز الأخضر في المنطقة الهجومية إلى نحو 18% مقابل تكدس اللاعبين أكثر في وسط الميدان، وبنسبة ارتفعت إلى 46% وبزيادة 8% عن ودية ماربيا الإسبانية.