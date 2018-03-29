استفتاء آل الشيخ.. يشعل تويتر والتفسيرات متعددة

أحدث استفتاء طرحه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، سباقا بين جماهير الأندية السعودية بلغ أرقاما عالية.

وتساءل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الأربعاء، عن أكثر الأندية جماهيرية في البلاد، ما أحدث حراكا وتسابقا من أنصار كل فريق، تجاوز حتى ساعة إعداد الخبر أكثر من 960.535 مصوتا، فيما تجاوز عدد من أعادوا التغريدة أكثر من 11 ألفا، وقرابة ستة آلاف اختاروا التغريدة في بنك التفضيل.

ويتصدر الهلال التصويت حتى الآن بنسبة 44%، يليه اتحاد جدة بواقع 30%، وفي المرتبة الثالثة حل النصر بـ16%، فيما قبع الأهلي أخيرا من ونال 10% من نسبة المصوتين.

ويعتقد بعض المتابعين أن آل الشيخ لم ينشر الاستفتاء من فراغ، إذ إنه مقدمة لخبر ما، وهو ما دأب عليه منذ توليه سدة القيادة في المؤسسة الرياضية السعودية، إذ تعود منه المتابعون دائما التقديم لمشروع ما أو خبر بتسائل أو تغريدة قبل إعلان الخبر، وهو ما يرجح أنه على مقربة من إعلان مماثل لقراراته السابقة، فيما يذهب آخرون أنه دعم جديد من رجل الرياضة الأول لمشروع "ادعم ناديك"، الذي أطلقه قبل شهرين ونصف الشهر ولقي نجاحا كبيرا، مكن الأندية من الحصول على مصادر دخل جديدة لم تكن متوقعة.

وتولى تركي آل الشيخ منصب الوزارة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى عمله كمستشار فاعل في الديوان الملكي.