الإصابات تضرب صفوف أهلي جدة

سيخضع التونسي محمد بن عمر، لاعب أهلي جدة، إلى عملية منظار عقب تعرضه للإصابة في غضروف الركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، فيما يعاني زميله معتز هوساوي من إصابة إلتواء في الكاحل، تعرض لها خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام بلجيكا.

وكتب النادي الجداوي عبر بيان رسمي: "أظهرت نتائج الفحص الطبي وصور الأشعة التي أجريت لمحترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر، بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، تعرضه لإصابة في غضروف الركبة وحاجته لإجراء عملية منظار، وسيغيب اللاعب مدة تتراوح بين 3-4 أسابيع للعلاج والتأهيل".

وتابع البيان الأهلاوي: "فيما تعرض مدافع الفريق معتز هوساوي إلى إلتواء طفيف في الكاحل خلال مباراة المنتخب الوطني ومنتخب بلجيكا مساء أمس الثلاثاء، ضمن معسكر المنتخب الإعدادي لكأس العالم 2018، حيث حضر اللاعب مساء اليوم الأربعاء إلى العيادة الطبية بمقر النادي وأجرى له العلاج اللازم".