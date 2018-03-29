الداود: الأخضر مقلق.. وبيتزي يحتاج إلى الوقت

أرجع لاعب المنتخب السعودي السابق صالح الداود اسباب ظهور الأخضر بمستوى منخفض خلال فترة الاعداد إلى تغيير المدربين في المقام الأول وعدة أسباب أخرى، مشيراً إلى أن المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي يحتاج مزيداً من الوقت كونه لم يمضي على تعيينه سوى شهرين وهي مدة غير كافية.

وقال الداود لـ"العربية.نت": "السبب الرئيسي هو تغيير المدربين خلال فترة قصيره فهناك مدرب ساهم في التأهل لكأس العالم وهو الهولندي فان مارفيك وبعده أتى مدرب اعداد وهو الأرجنتيني إدغاردو باوزا وهناك مدرب سيقود الأخضر لكأس العالم وهو خوان بيتزي الذي من وجهة نظري قد لا يلام على المستوى هذه الفترة".

وأشار الداود الى أن هناك أسباب أخرى يعرفها فقط الجهاز الفني، وزاد: "هناك تقارير فنية عن حالة بعض اللاعبين الفنية لاسيما وأننا في نهاية الموسم وهناك لاعبين قد يكونوا مجهدين نظير الجهد الذي قدموه مع أنديتهم أو مع المنتخب خلال هذا الموسم".

وطالب مدافع المنتخب السعودي السابق والذي شارك في نهائيات كأس العالم 94 بمنح المدرب بيتزي مزيداً من الفرصة قبل اصدار الأحكام النهائية على مستواه وقال: "بيتزي استلم زمام الأمور الفنية تقريباً من ثلاث اشهر وهي مدة غير كافيه للثبات على التشكيلة المناسبة ولكن باعتقادي أن مباراتي أوكرانيا وبلجيكا كشفت كل الأمور للمدرب وقدمت له تقريراً فنياً مفصلاً عن اللاعبين".

وأضاف: "يجب على بيتزي أن يغير طريقته لاسيما وأنه سيكون تحت دائرة النقد في حال لم يقدم المستوى المميز في المباراة المقبلة فليس شرطاً أن تستمر على نفس المنهجية التي كان يلعب بها المنتخب خلال التصفيان فمباريات المونديال تختلف اختلاف جذري من التصفيات ويجب على المدرب وضع بصمته".

وطالب الداود من الجماهير الرياضية بعدم رفع مستوى الطموح في المونديال، وقال: "يجب أن نتحدث بواقعية أكثر وأن لا نرفع مستوى الطموح لاسيما وان المنتخب لم يقدم مستوى مميز وكبير حتى في مباريات التصفيات وسبق وأن ذكرت ذلك أثناء التصفيات في تصريح سابق هنا في موقع العربية.نت وأكثر ما ميز الأخضر مع مارفيك هو الثبات على التشكيلة لاسيما وان المستوى كان متوسط".

ورفض المدافع الدولي السابق أن يضع كل اللوم على المدرب وعلى مسؤولي اتحاد القدم، حيث أن اللاعبين يتحملون جزءاً كبيراً من المشكلة، وزاد: "انخفاض مستوى اللاعبين ليس وليد هذا الموسم بل من 7 سنوات تقريباً والسبب الرئيسي يعود لرؤساء الأندية في تلك الحقبة والذين بالغوا في زيادة رواتب اللاعبين وهذا الملل دمر عقلية اللاعب وقتل طموحهم وأصبحوا يلعبون بدون حافز".

وأضاف: "الجيل هذا محظوظ وأمامه فرصة ذهبية اذا لم يستغلها قد يؤثر على أجيال قادمة حيث إنهم وجدوا دعم لم يحصل عليه أي لاعب قبلهم بالاضافة الى أن الهيئة فتحت لهم باب الاحتراف الخارجي فيجب عليهم أن يستغلوا الفرصة".

وفي ختام تصريحه رفض الداود أن يقارن هذا الجيل بالمنتخب الذي شارك في نهائيات كأس العالم 94، وقال: "يجب أن لا نقارن هذا الجيل بجيب 94 حيث يختلفون اختلاف جذري من ناحية البنية الجسمانية وحتى بالابتكار فلا يوجد لاعب يبتكر الآن عكس الجيل الأول فمن كان يتوقع أن يسجل النجم سعيد العويران هدفه الأسطوري في مرمى بلجيكا حينما اخترق دفاعهم بجرأة ومهارة لاسيما وأنه لم يتدرب عليه ولكن هي الجرأة والابتكار".