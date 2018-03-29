الشبلي: أرشح مصر أو السعودية لبلوغ الدور الثاني

أكد كمال الشبلي، اللاعب الدولي التونسي السابق، أن منتخب بلاده لا يمتلك إمكانية المبادرة ضد خصوم أكثر منه خبرة، مشيرا إلى أن الجماهير تنتظر تألق الثنائي المساكني وبن عمر خلال مونديال روسيا.

وقال الشبلي في الجزء الثاني من فقرة "موندياليون": "المنتخب التونسي صار معروفا إعلاميا بعكس الجيل القديم، ولا يمتلك إمكانية المبادرة ضد خصوم أكثر منه خبرة".

وتابع: "على المنتخب التونسي اللعب على جزئيات بسيطة في مونديال روسيا، والتشكيلة الأساسية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما ينتظر تألق المساكني وبن عمر ومعلول في مونديال روسيا".

وعن المنتخبين السعودي والمصري، أردف الشبلي بقوله: "أرشح مصر أو السعودية لبلوغ الدور الثاني في المونديال".