اختيار طاقم تحكيم سعودي لمونديال روسيا

اختير الحكم السعودي فهد المرداسي، ومساعديه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري لإدارة مباريات بطولة كأس العالم المقبلة، والمقررة إقامتها في روسيا.

وجاء ذلك بقرار من قبل بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما سبق للمرداسي المشاركة في قيادة المباريات في بطولة كأس آسيا 2015. وأشرف على عدد من مباريات كأس العالم تحت 20 عاما من العام نفسه، كان أبرزها المواجهة النهائية.

وفي عام 2016، شارك المرداسي في أولمبياد ريو دي جانييرو، قبل أن يتم استدعاؤه لبطولة كأس القارات عام 2017 التي استضافتها روسيا الصيف الماضي.