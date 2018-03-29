خليل جلال: المرداسي مؤهل لقيادة أكثر من مونديال

توقع الحكم المونديالي خليل جلال، نجاح طاقم التحكيم السعودي الذي اختير الخميس لقيادة مباريات بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا بقيادة الحكم فهد المرداسي، وذلك بسبب تألق الأخير وكفاءته العالية، إضافة إلى نجاحه في المهام السابقة التي أوكلت له من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الحكم السعودي الذي قاد مواجهتي فرنسا أمام المكسيك، وتشيلي مع سويسرا في مونديال جنوب أفريقيا 2010: "اختيار الطاقم السعودي لهذا المحفل العالمي الكبير، دليل واضح على المستوى العالي الذي ظهروا عليه خلال المعسكرات الأخيرة من بين حكام عدة، كما أن المرداسي يمتلك كفاءة عالية، تألق خلالها في مواجهات سابقة أدارها، ونجح في كافة المهام التي أوكلت له".

وتابع بقوله: "اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم يقع دائما بعد الوصول إلى أعلى جاهزية واحترافية تشاهدها اللجنة على الحكام، والقدرة على التغيير مع متطلبات فيفا ومتغيراته الدائمة".

وعن تجربته العالمية السابقة، واصل بقوله: "عقب المشاركة المونديالية تغيرت نظرة البعض للحكم السعودي وقدرته على قيادة المواجهات، كما أنني حظيت بثقة كبيرة بعد تشريفي للسعودية في حدث عالمي هام كبطولة كأس العالم".

وحول الطاقم السعودي الجديد، وقدرته على قيادة مواجهات عالمية كبيرة في المونديال الروسي، زاد جلال بحديثه: "أتوقع للطاقم السعودي وللمرداسي تحديدا نجاحا باهرا في البطولة، رغم أن نجاحهم مكملا للآخر، فيما يعتبر اختيارهم سابقة تعد هي الأولى من نوعها ".

وتابع: "المرداسي عمره مناسب جدا كذلك للمشاركة في موندياليين مقبلين، يلين مونديال روسيا القادم، هو حكم يمتلك قدرات عالية، وأتوقع قيادته لمواجهات هامة وكبيرة في روسيا".