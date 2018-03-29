سالم الدوسري يعود إلى الهلال

استأنف فريق الهلال تدريباته بعد أن تمتع اللاعبون براحة أمس الأربعاء، فيما ألتحق الدوليون بالتدريبات عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي.

وشهدت تدريبات النادي العاصمي، حضور ومتابعة سالم الدوسري، لاعب الفريق المعار حاليا إلى نادي فياريال الإسباني، بعد فراغه من معسكر الأخضر الذي أقيم في ماربيا وبلجيكا.

وعلى صعيد متصل، تقرر أن يصل اللاعب حسن كادش يوم الأحد المقبل إلى الرياض، وذلك بعد أن أجرى فحوصا طبية في مدينة ليون الفرنسية، للاطمئنان على برنامجه التأهيلي، حيث أكد الدكتور بيرتراند سونيري كوتيت عدم حاجته للتدخل الجراحي في الفترة الحالية.