كأس الملك: أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الفيصلي

سيكون طريق أهلي جدة صعباً للوصول إلى النهائي الثالث على التوالي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، على ستاد الملك سلمان بالمجمعة في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

ويبحث الاهلي عن الوصول الى النهائي الثالث على التوالي في بطولته المفضلة والتي توج بها في 13 مناسبة إلا أنه طريقه سيكون صعباً كونه سيواجه الفيصلي المميز هذا الموسم.

ويسعى الأهلي إلى إكمال مسيرته الناجحة هذا الموسم بالوصول الى النهائي حيث أنه الفريق الوحيد الذي لاتزال حظوظه قائمة في المنافسة على جميع الألقاب التي يشارك بها.

وتلقى الأوكراني سيرجي ريبروف ضربتين موجعتين بعد تأكد غياب الثنائي المدافع معتز هوساوي والتونسي محمد أمين بن عمر بسبب الاصابة أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في أيام فيفا، حيث تعرض الأول لاصابة خلال لقاء الأخضر أمام بلجيكا يوم الثلاثاء الماضي، في حين تعرض الثاني الى اصابة خلال مواجهة تونس أمام ايران يوم الجمعة الماضي.

ويتطلع ريبروف الى أن تكون هذه المواجهة خير اعداد لموقعة الجوهرة يوم السبت المقبل في اللقاء الحاسم أمام الهلال والذي سيحدد هوية بطل الدوري بشكل كبير.

ووصل الأهلي الى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الشعلة "درجة أولى" 2-صفر في دور 32، وفوزه على ضيفه العروبة "درجة أولى" 6-صفر، في الدور ثمن النهائي، وفوزه الصعب بركلات الترجيح على مضيفه الفيحاء في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يسعى الفيصلي الى تحقيق انجاز تاريخي لأول مرة بالوصول إلى نهائي كأس الملك.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم حيث لايزال ينافس على مركز يؤهله الى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ووصل الفيصلي الى هذا الدور بعد فوزه على مضيفه الوطني "درجة أولى" 3-2 في دور 32، وفوزه على ضيفه النجوم "درجة أولى" 2-صفر في الدور ثمن النهائي، وفوزه على مضيفه القادسية 3-2 في الدور ربع النهائي.