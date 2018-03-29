ليوناردو النصر: لقب أبطال آسيا ليس صعباً

كشف ليوناردو بيريرا محترف النصر أن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا ليس صعبا عقب الظفر به عام 2016 برفقة تشونبوك الكوري.

وقال بيريرا في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": عندما جاءني العرض من النصر ترددت كثيرا، وكنت في حيرة من أمري، كيف ستكون حياتي هنا أنا وزوجتي وأولادي، كنا نسمع أن السعودية بلد منغلق اجتماعيا لكن عندما أتيت اكتشفت أنها رائعة، الآن مرت 9 أو 10 أشهر على وجودي هنا ونحن سعداء جدا وأتمنى أن تمر الفترة المتبقية من إقامتي بكل طمأنينة، وبعدها سأعود إلى أبوظبي إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وحول علاقته مع زملائه في النصر قال ليوناردو: علاقتي جيدة مع اللاعبين سواء العرب أم الأجانب، وأكثر شخص مقرب مني هو برونو، هناك انسجام كبير فيما بيننا، وعندما جئت إلى هنا استقبلني في منزله حتى تمكنت من تجهيز منزلي والانتقال إليه.

وأكد بيريرا أنه يعشق بعض الأكلات المشتركة بين السعودية والإمارات: نعم أحب شيء مشتركا بين السعودية والإمارات، لأنني عندما كنت في نادي الجزيرة، كنت دائما أتناول التمر والمعصوب، كذلك أحب الكنافة، جربتها في الإمارات وأحب شاي الكرك.

وأردف المهاجم البرازيلي حول عدم تعرضه إلى أي إصابة خلال 31 عاما: أحضرت معي بعض المعدات الرياضية من البرازيل، واشتريت القليل من هنا، أحضر نفسي دائما لكل مناسبة، أحاول ألا أجهد نفسي قبل المباريات، أذهب مرتاحا كي أستطيع أن أعطي أفضل ما لدي في الملعب، وعندما تكون التدريبات خفيفة، أمارس بعض التمارين قبل ذهابي إلى النادي في المنزل، أما في أيام الإجازات أتدرب وحدي في البيت كي لا أفقد لياقتي.

واختتم ليوناردو بأن الفوز بدوري أبطال آسيا ليس صعبا: في الحقيقة ليس أمرا صعبا أن تنال لقب آسيا، عندما تصل إلى النهائي عليك أن تلعب مباراتين، يعني 180 دقيقة تلعب على أرضك وخارج ميدانك، يدربوننا ويتم تحضيرنا على أن نفوز على أرضنا على الأقل، في 2016 عندما فزت مع فريقي الكوري لم نخسر على أرضنا، عندما نبدأ الموسم هذا يكون هدفنا، كما حصل في العين على أرضنا أردنا الفوز وهذا ما حصل، ودعني أضرب لك مثلا، الهلال مثلا في النهائي تعادل على أرضه ولكنه خسر النهائي، من هنا تأتي أهمية الفوز على أرضك وبين جماهيرك في آسيا.