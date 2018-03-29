مقارنة بين تحضيرات الأخضر لمونديالي روسيا وأمريكا

وصلت السعودية إلى المونديال لأول مرة في أكتوبر 1993، بالفوز على إيران بأربعة لثلاثة مع المدرب محمد الخراشي، وتحضيرا لمونديال أميركا في العام التالي خاض الفريق 12 مباراة ودية.

وعادت السعودية إلى المونديال للمرة الخامسة في سبتمبر 2017، بالفوز على اليابان بهدف وحيد مع المدرب فان مارفيك في جدة .

وبدأت تحضيرات الأخضر في عام 1994، مع المدرب الهولندي ليو بينهاكر بفوز وتعادل مع الصين بالرياض في يناير، ثم واجه كولومبيا في فبراير، تعادل في المبارة الأولى وخسر بالثانية في جدة، ورحل الهولندي ليأتي الأرجنتيني سولاري خلفا له.

وقاد الأخضر في تحضيراته للمونديال المقبل، المدرب الأرجنتيني باوزا في وديتي جامايكا وغانا في شهر أكتوبر 2017 في جدة، فاز بالخمسة على الفريق الكاريبي وخسارة بالثلاثة أمام الفريق الأفريقي، وتابع باوزا مهمته في معسكر البرتغال في شهر نوفمبر، هدف خسر به الفريق ضد بلغاريا و3 تلقاها مرماه أمام البرتغال ليغادر الأرجنتيني قبل نهاية ذلك الشهر.

واستلم الأرجنتيني سولاري المهمة في مارس 1994 لعب الأخضر أمام تشيلي مرتين في الرياض، خسر في الأولى وتعادل بالثانية، وفي شهر أبريل، أقام معسكر أوروبي في فرنسا شهد خسارة أمام بولندا وتفوق على أيسلندا ثم مباراة في أثينا عرفت خماسية يونانية بالمرمى السعودي.

وعسكر المدرب بيتزي مع المنتخب في القارة الأوروبية في الشهر الحالي، تعادل أمام أوكرانيا وخسر أمام بلجيكا، والحصيلة مواجهة فريقين أوروبيين وهزيمة كبيرة بالأربعة.

وتعرض الأخضر مع سولاري قبل السفر إلى أرض المونديال في أميركا، لهزيمة في شهر مايو أمام بوليفيا في كان الفرنسية، وفي شهر يونيو تعادل مع أصحاب الضيافة منتخب أميركا ثم استعاد المنتخب السعودي نغمة الانتصارات بعد غياب استمر أكثر من 3 أشهر بالفوز على ترينيداد وتوباغو، والمحصلة 11 هدفا للفريق السعودي فيما تلقى مرماه 16 هدفا ومنها هزيمة بالخمسة، كما واجه 3 منتخبات أوروبية.