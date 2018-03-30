إدارة الباطن تتكفل بتذاكر مواجهة الاتحاد

أعلنت إدارة نادي الباطن، تكفلها بشراء تذاكر جماهير فريقها خلال مواجهته أمام ضيفه اتحاد جدة بعد غد الأحد، ضمن مواجهة الفريقين في نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وقال الباطن في بيان نشره يوم الجمعة: "قررت إدارة نادي الباطن، شراء التذاكر المخصصة لجمهور نادي الباطن في مباراته أمام الاتحاد، ضمن الدور نصف نهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام مساء يوم الأحد القادم على ملعب نادي الباطن".

وتابع البيان: "وجاءت هذه المبادرة من إدارة النادي تقديرا لجماهير الباطن، وحرصا على تواصل مساندتهم ووقفاتهم المستمرة مع ناديهم، كما جاءت هذه المبادرة تفاعلا مع دعم معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، الذي يسعى دائما لتسهيل حضور جماهير الأندية وتقديم سيارتين للجمهور في كل مباراة، وسيبدأ توزيع التذاكر عند الساعة الرابعة عصر يوم الأحد بمنافذ البيع بملعب المباراة".