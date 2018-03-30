الفيصلي يقصي الأهلي من الكأس بهدف "الفيديو"

فجّر الفيصلي مفاجأة من العيار الثقيل بعد اقصائه أهلي جدة من مسابقة كأس الملك بفوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، ليصعد إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي شن هجوماً مبكراً على مرمى الأهلي وكاد مهاجمه البرازيلي زي ادوارردو يسجل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 14 كاد الاسترالي مارك ميليغان مدافع الاهلي يهدي الفيصلي أول أهدافه حينما أخطأ بتمرير الكرة لحارسه محمد العويس لتجد مهاجم الفيصلي اداوردو الذي انفرد بالمرمى إلا أن الأخير أبعدها باللحظات الأخيرة.

ولم يتوقف هجوم الفيصلي وأهدر مدافعه سلطان الغنام هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي روجيرو ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعندالدقيقة 40 أهدر لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي ليوناردو بيريرا ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي ادواردو يستغل ارتباك الدفاع الاهلاوي ويخطف هدفاً حينما استغل تمريرة مدافع الاهلي معتز هوساوي الخاطئة للحارس محمد العويس وخطف الكرة وسددها قوية إلا أن المدافع ابعدها في اللحظات الأخيرة.

وكثف الفيصلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه سعيد الربيعي الذي ارتقى لعرضية البرازيلي لويس غوستافو وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 66 واصل البرازيلي ادواردو مهاجم الفيصلي مسلسل اهدار الفرص بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه لويس غوستافو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن لمحمد العويس.

وعند الدقيقة 77 نجح البرازيلي ادواردو بترجمة تفوق الفيصلي بتسجيله الهدف الاول بعدما حول تمريرة مواطنه لويس غوستافو بقدمه ليبعدها المدافع معتز هوساوي الا أن الحكم استخدم تقنية الفيديو التي تستخدم لاول مرة واحتسبها هدفا.

وسيواجه الفيصلي في المواجهة النهائية الفائز من مواجهة الباطن واتحاد جدة التي ستقام يوم الأحد.