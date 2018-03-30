المرداسي: اختياري ليس مستغرباً.. وشقيقي ساعدني

كشف الحكم الدولي فهد المرداسي، أنه لم يكن مستغربا استدعاؤه وطاقمه لمونديال روسيا، مؤكدا أنهم عملوا بجد للوصول إلى أهدافهم.

وقال المرداسي خلال برنامج "في المرمى": كنت أتوقع أن يتم اختياري للتحكيم في المونديال الروسي، لأنني عملت بجد خلال الفترة الماضية، وعرفت باختياري عبر البريد الإلكتروني الذي وصلني من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأردف المرداسي حول الخطوة القادمة: تم اختيار الأطقم، للحكام، وفي 23 أبريل سيكون هناك معسكر أخير للحكام في مدينة فلورنسا الإيطالية للتدريب على التقنية، وأرى أن تفوق الحكام العرب قادهم إلى كأس العالم في روسيا. ولا أرى أن الاختبار الأخير مزعجا بالنسبة لي، فالحكم الذي لا يستطيع اجتياز الاختبار ليس مؤهلا للتأهل إلى المونديال.

وأكد الحكم الذي شارك في جميع البطولات العالمية بأنه دائما ما استعان بخبرات الموندياليين السعوديين: كنت متواصلا بشكل مستمر مع السعوديين السابقين الذين أداروا مباريات مونديالية.

واختتم المرداسي بشرح تمارينه: أتمرن ساعتين في اليوم، وأعتقد بأني أتمرن أكثر من اللاعبين، فأنا أركض مسافة 16 كم يوميا، واخترت التحكيم بعد متابعتي لشقيقي ممدوح، ولا بد من أي شخص في المجال الرياضي أن يكون معرضا للانتقادات، وأطمح بأن يكون هذا المونديال بوابة لأكثر من كأس عالم في المستقبل.