تطبيق تقنية حكم الفيديو في مواجهة الفيصلي والأهلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي، تطبيق تقنية الفيديو المساعد بشكل رسمي، خلال مواجهة الفيصلي والأهلي، التي ستقام يوم غد الجمعة، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وكتب اتحاد اللعبة عبر بيان رسمي الخميس: "قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي في مباراة الفيصلي والأهلي التي ستقام يوم غد الجمعة، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لأول مرة في المسابقات المحلية".

وتابع البيان: "من جهته، عبر رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرغ عن سعادته بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الملاعب السعودية للمرة الأولى، مشيرا إلى أن قيام اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية بتدريب الحكام بشكل مكثف على تطبيق التقنية".

وواصل بيان الاتحاد السعودي: "يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تلقى في وقت سابق موافقة المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB) بإدراج الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات التي يمكنها تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد للموسم الرياضي".