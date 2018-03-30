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لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الباطن والاتحاد

المصدر: العربية.نت
جانب من مواجهة سابقة بين الفريقين
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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي، تأجيل مباراة الباطن أمام ضيفه اتحاد جدة، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك، لمدة 24 ساعة، والتي كان مقررة يوم غد السبت.

وكتب اتحاد اللعبة عبر "تغريدة" في "تويتر": "لجنة المسابقات: تأجيل مباراة الباطن والاتحاد ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس_خادم الحرمين الشريفين لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات".

ويواجه أهلي جدة مضيفه الفيصلي، فيما يطير اتحاد جدة إلى حفر الباطن لمواجهة شقيقه الباطن، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

كلمات دالّة

#الاتحاد, #الباطن, #كأس الملك

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