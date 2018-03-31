الإسباني "برلين".. يحب اتحاد جدة ويشكر جمهوره

قدم الممثل الإسباني بيدرو ألونسو بطل مسلسل "بيت الورق"، والذي أدى دور "برلين" شكره لجماهير اتحاد جدة بعد "التيفو" الذي رفعوه في مباراة فريقهم أمام الشباب في ربع نهائي كأس الملك الشهر الماضي.

ووجه ألونسو أو "برلين" (41 عاماً) شكره للجماهير الاتحادية عبر مقطع مصور نشره حساب "نتفليكس" الخاص بالشرق الأوسط على "تويتر"، وقال فيه: شاهدت قبل أيام صورة لتيفو في ملعب اتحاد جدة الرائع وكنت متفاجئاً من ذلك، كل الحب لهذا الفريق وشكراً لكم.

ورفع الاتحاديون "تيفو" كبير للمدرب سييرا واللاعبين فيلانويفا وفهد الأنصاري وآخرين في المباراة، وهم يرتدون أقنعة "سلفادور دالي" الذي كان يرتديه أبطال المسلسل الإسباني، والذي حقق نسبة متابعة كبيرة حول العالم.



وتم عرض المسلسل في مايو 2017 قبل أن تحصل "نتفليكس" على حقوق عرضه حول العالم وتدور أحداثه حول عملية سرقة تتم في المصنع الوطني الإسباني لطباعة الأوراق المالية، ويؤدي فيه ألونسو "برلين" قائد العملية الميداني، وتوجيهات ألفارو مورتي الذي يدعى في المسلسل بـ"البروفيسور".

وبحسب موقع "آي إم دي بي" العالمي فإن المسلسل الإسباني بات واحداً من أهم 20 مسلسلا حول العالم وحصل على 3 جوائز، بينما حصل بيدرو ألونسو على جائزة أفضل ممثل مساعد باختيار اتحاد الممثلين والممثلات الإسبان.

ويعرف عن "برلين" المولود في فيغو الإسبانية تشجيعه لنادي برشلونة الإسباني وإعلان عشقه للأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة النادي الكتالوني.