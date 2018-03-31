الباطن يواجه اتحاد جدة بأمل تحقيق الإنجاز التاريخي

يسعى الباطن لكتابة سطر جديد في تاريخه حينما يستضيف اتحاد جدة يوم الأحد في الدور نصف النهائي لكأس الملك، بعدما قرر اتحاد القدم تأجيلها يوماً واحداً بسبب تعذر وصول الاتحاد الى حفر الباطن بسبب الأحوال الجوية.

وتمني إدارة الباطن وجماهيره النفس لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول الى المباراة النهائية واللحاق بالفيصلي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على ضيفه أهلي جدة 1-صفر.

وقدّم الباطن أداءً مميزاً في مسابقة كأس الملك، فيما ضمن بقائه في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي بعدما جمع 27 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

ونجح الباطن في الوصول الى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه المجزل"درجة أولى" 3-1، في دور 32، وفوزه على ضيفه ضمك "درجة أولى" 2-صفر في الدور ثمن النهائي، وحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى النصر على أرضه بهدف نظيف، في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يبحث اتحاد جدة عن إنقاذ موسمه المتعثر بتحقيق كأس الملك لاسيما أن الظروف تسير في صالحه حيث سيواجه الفيصلي في جدة في المباراة النهائية في حال تأهله.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية صعبة للغايه بعد النتائج السلبية التي حققها في المباريات الست الماضية في الدوري، والتي تعادل فيها ثلاث مرات متتالية وخسر آخر ثلاث مباريات متتالية بنتائج كبيرة 3-صفر من الشباب و5-2 من التعاون و3-1 من النصر.

ويعول الاتحاديون كثيراً على فريقهم في بطولة كأس الملك والتي تعتبر أحد أهداف التشيلي سييرا مدرب الفريق والذي وضع تركيزه عليها ووضح هذا من خلال اراحة بعض اللاعبين في الدوري.

ووصل الاتحاد الى هذا الدور بعد فوزه على مضيفه الكوكب "درجة أولى" 3-1 في دور 32، وفوزه على الاتفاق 2-1 في الدور ثمن النهائي، والشباب 3-1 في الدور ربع النهائي.