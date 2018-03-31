الفيصلي.. نادٍ اعتاد تفجير المفاجآت منذ 12 عاماً

اعتاد الفيصلي تحقيق النتائج المدوية أمام الفرق الكبيرة منذ وصوله إلى دوري المحترفين قبل 12 عاما، بداية برباعية في مرمى النصر وصولا إلى التأهل لنهائي كأس الملك على حساب أهلي جدة.

وفي موسمه الأول في الدوري، تعادل الفيصلي مع النصر ذهاباً وإياباً بهدفين لمثلهما وهدف مقابل هدف، ومع الأهلي في كلا الجولتين والتي انتهت في مرحلة الذهاب بدون أهداف وفِي الإياب بهدف لمثله.

وفي بطولة كأس ولي العهد من الموسم نفسه، أقصى الفيصلي النصر بهدف بركلات الترجيح التي أوصلت فريق مدينة حرمة إلى ربع النهائي قبل أن يخرج بخسارة من الأهلي.

كما حقق الفيصلي نتائجه المدوية في موسمه الأول في "الممتاز"، ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد بعد أن تعادل مع الاتحاد بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب، قبل أن يمزق شباك النصر برباعية شهيرة مقابل هدف وحيد.

وبعد أن هبط الفيصلي، استطاع العودة في موسم 2010-2011، ليبدأ مرحلة جديدة من صنع تاريخ جديد للفريق ذي اللون الأحمر الداكن، فحقق الفيصلي تعادلاً أمام النصر بهدف لمثله، وانتصر على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين كما تعادل مع الاتحاد بثلاثة أهداف لكلا الفريقين.

وتعادل الفيصلي مع النصر بهدف لمثله في لقاء الذهاب والإياب من موسم 2011-2012، كما حقق النتيجة ذاتها أمام الشباب.

ولم يقف الفيصلي كثيراً بوجه الأندية المنافسة في دوري موسم 2012-2013، فقد تعادل مع الاتحاد بهدفين لمثلهما، لكنه حقق أولى نتائجه الكبيرة بفوز تاريخي على نجران انتهى بستة أهداف لهدف، ووصل إلى نصف نهائي كأس ولي العهد في ذات الموسم قبل أن يقصيه الهلال بصعوبة بهدف دون رد.

وشهد موسم 2013-2014 أول فوز في مرحلتي الذهاب والإياب على فريق منافس، تحديدا الاتحاد، حيث أنهى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة قبل أن ينتصر إياباً بهدفين لهدف، كما استطاع الفيصلي فرض التعادل على الشباب بدون أهداف، والتعادل أيضاً أمام الأهلي بهدف بمثله.

وفي دوري المحترفين من موسم 2014-2015، أنهى الفيصلي الموسم الكروي بتعادل أمام الأهلي والنصر والهلال، وشق طريقه في كأس الملك بعام 2015، حتى وصل إلى دور ربع النهائي وخرج أمام الهلال.

وشهد موسم 2015-2016، أكثر نتائج إيجابية أمام الفرق المنافسة، بعد أن حقق انتصاراً وتعادلاً أمام الشباب، وهزم الاتحاد وتعادل مع النصر في المرحلتين، والأهلي والهلال مرة واحدة.

وتعادل الفيصلي مع النصر والاتحاد واستطاع تحقيق انتصاره الوحيد على الفرق المنافسة أمام الشباب. ووصل الفيصلي إلى دور نصف النهائي من كأس الملك قبل أن يقصيه الأهلي بثلاثية نظيفة.

وفي الموسم الحالي، حقق الفيصلي 3 انتصارات على الفرق المنافسة، أمام الاتحاد والشباب في الدوري وأمام الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، كما خرج بالتعادل أمام الشباب والنصر والهلال.