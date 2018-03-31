ثالث دوري المحترفين السعودي يخوض الملحق الآسيوي

أعلن ياسر المسحل، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين سيضطر إلى خوض الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب المسحل على صفحته الشخصية في "تويتر": عدد المقاعد المخصصة للأندية السعودية في دوري_أبطال_آسيا النسخة القادمة 2019 هو ثلاث مقاعد مباشرة و مقعد رابع (ملحق) والمقاعد حسب آلية الاتحاد الاسيوي كالتالي: بطل الدوري وبطل كأس الملك ووصيف الدوري ويخوض ثالث الدوري الملحق. مع اشتراط الحصول على الرخصة الآسيوية.

وواصل: في حال عدم حصول اَي من الأندية على الرخصة، تكون أحقية المشاركة الآسيوية لصاحب المركز الرابع في الدوري ثم الخامس والسادس والسابع تباعا حسب الترتيب (مع اشتراط الرخصة الآسيوية).

ويعني ذلك تأهل الهلال والأهلي بشكل مباشر إلى دور المجموعات، فيما تنتظر أندية الفيصلي والباطن والاتحاد البطاقة الثالثة، بينما سيخوض صاحب المركز الثالث والذي يحتاج النصر لنقطة واحدة لضمانه بشكل رسمي، إلى خوض الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.