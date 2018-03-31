سعيد المولد: نعتذر.. وسنصالح جماهيرنا

قدم سعيد المولد، لاعب أهلي جدة، اعتذاره لجماهير ناديه بعد خسارة فريقه أمام الفيصلي بهدف نظيف في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد المولد في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أنهم كلاعبين، لم يقدموا المستوى المأمول منهم ليخسروا شرف الوصول إلى نهائي أغلى المسابقات السعودية مضيفا :"لم نلعب جيدا لكن سننسى ذلك لأن أمامنا منافسات مهمة تتطلب تركيزا كبيرا".

وأضاف: "لدينا عشرة لاعبين كانوا في المنتخب ولم يحضروا سوى قبل يومين من المباراة، ومن الصعب اعدادهم للمباراة بشكل جيد".

وأوضح أن التفكير الآن سينصب على لقاء فريقه أمام الهلال في الجولة قبل الأخيرة من الدوري يوم 7 أبريل القادم، والتي ستحدد بشكل كبير بطل الدوري السعودي.