3 اتحاديين يحلمون بحرمان ناديهم من بلوغ نهائي الكأس

يستعد الثلاثي معن الخضري وماجد كنبه وحسين حلواني بكل ما أوتوا من قوة لحرمان اتحاد جدة من إنقاذ موسمه بالوصول إلى نهائي كأس الملك، عندما يقفون أمام النادي الذي ترعرعوا فيه مرتدين اللون السماوي دفاعاً عن أحلام نادي الباطن.

واحتاج الثلاثي الاتحادي قطع مسافة تقارب 1300 كلم، وهي المسافة بين جدة وحفر الباطن لإنقاذ مسيرتهم الكروية أو حتى لعب المباراة الاحترافية الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم الثلاثي الاتحادي السابق إلى نادي مدينة حفر الباطن خلال عام واحد، أولهم كان معن خضري الذي جاء إلى السماوي في شتاء 2017 وتبعه زميله كنبه في الصيف الماضي وآخرهم حسين حلواني الذي جاء معاراً وسيعود إلى ناديه بعد نهاية الموسم.

وتكوّن "فيرون" وهو لقب معن الخضري في فئات اتحاد جدة السنية وبزغ نجمه خلال بطولة كأس العالم للشباب 2011 إلى جوار فهد المولد ومعتز هوساوي وعبدالله الحافظ وزميله الحالي في الباطن ياسر الفهمي، وعاد اللاعب المولود في عام 1991، وهو العام الذي شهد تحرير الكويت التي تبعد عن مقر نادي الباطن أقل من 90 كلم، إلى نادي الاتحاد ولعب معه في موسمه الأول مع الفريق 8 مباريات، لكنه تعرض إلى قطع في رباط ركبته الصليبي أمام الرائد في الجولة الأولى من موسم 2012-2013، وغاب الموسم كاملأً.

وعاد بعدها الخضري إلى الاتحاد لكنه لم يعد لاعباً مهما ليقرر الانتقال مطلع عام 2015 إلى الرائد حتى نهاية الموسم ولعب بقميصه 3 مباريات ولم يضع بصمة واضحة وعاد من حيث أتى قبل أن يوقع مخالصة مالية مع ناديه الاتحاد وينتقل إلى نجران موسم 2015-2016 وعندما هبط الفريق فسخ عقده وبقي 6 أشهر دون أن يجد نادياً حتى خضع إلى تجربة ميدانية مع نادي الباطن شتاء 2017 ويوقع معه حتى نهاية الموسم ويمدد عقده بعد ذلك حتى نهاية الموسم الجاري.

ومع الباطن هذا الموسم خاض معن 13 مباراة صنع خلالها هدف زميله جورجي سيلفا الثالث في شباك النصر .

وفي الناحية الأخرى حاول ماجد كنبه قائد شباب اتحاد جدة والفريق الأولمبي الحصول على فرصة اللعب في الفريق الأول إلا أنه غادر النادي عام 2016 بعد مشاكل إدارية، وتعرض حينها إلى قطع في رباط ركبته الصليبي وبعد تعافيه رحل إلى أهلي جدة لكنه لم يستمر إلا 6 أشهر فقط وألغى الأهلاويون عقده.



وأمضى لاعب الوسط الشاب (25 عاماً) الموسم الماضي عاطلاً، قبل أن يخضع إلى تجربة ميدانية تحت أنظار جواكيم ماتشادو مدرب الباطن الذي أوصى بتسجيله وهو ما فعلته إدارة ناصر الهويدي عندما وقعت معه عقداً حتى نهاية الموسم الحالي.

وشاءت الأقدار أن كنبه الذي بحث عن المباراة الرسمية الأولى في الاتحاد، يحصل عليها أمامه عندما وقف في وسط الباطن في الجولة الأولى من دوري الموسم الحالي، واستطاع المساهمة بفوز فريقه الحالي على السابق بنتيجة كبيرة 3-1 وهو فوز الباطن الأول بتاريخه خارج ملعبه في دوري المحترفين السعودي.

وانضم حسين حلواني معاراً إلى الباطن بعدما لعب مباراة واحدة مع الاتحاد وكانت أمام الباطن في الدور الثاني، ومع السماوي خاض مباراة واحدة أمام ضمك في كأس الملك وانتهت بفوز الأول بهدفين.