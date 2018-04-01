اتحاد جدة يكتسح الباطن ويطير إلى النهائي

حجز اتحاد جدة مقعده في نهائي كأس الملك، عقب فوزه الكبير على مضيفه الباطن 6-2، في الدور نصف النهائي ليضرب موعداً مع الفيصلي في النهائي.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة حينما افتتح البرازيلي جولهيرام شيتين مهاجم الباطن التسجيل بعد مرور دقيقتين حينما أكمل تسديدة مواطنه جوناثان بينيتيز في شباك الحارس عساف القرني.

ورد الاتحاد سريعاً بعد مرور ثلاث دقائق حينما سجل لاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا هدف التعادل عند الدقيقة الخامسة بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الباطن.

وفي الشوط الثاني واصل الباطن هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتيز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 بعدما انفرد بمرمى الاتحاد وسدد الكرة في شباك الحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 68 تمكن مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله فيلانويفا وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وفرض الاتحاد سيطرته ونجح مهاجمه عبدالرحمن الغامدي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعد تلقيه تمريرة من زميله فيلانويفا وسدد الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه التونسي أحمد العكايشي من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 77 بعدما حول عرضية زميله فيلانويفا برأسه في شباك الحارس ناصر المهيني.

وعند الدقيقة 88 تمكن نجم اللقاء فيلانويفا بتسجيل الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالرحمن الغامدي.

وعند 90+2 اختتم مهاجم الاتحاد عبدالعزيز العرياني أهداف فريقه بتسجيل الهدف السادس بعدما أكمل تمريرة زميله المصري محمود كهربا في شباك الباطن.