الهلال والعين.. البحث عن الفرصة الأخيرة

يسعى الهلال إلى إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي، على ستاد هزاع بن زايد، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال خطر الخروج المبكر من المسابقة حيث يتذيل الترتيب برصيد نقطتين وبفارق 4 نقاط عن المتصدر استقلال طهران ووصيفه الريان ، في حين يحتل العين المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويعلم الهلاليون أن أي نتيجةٍ يحققها الفريق غير الفوز ستعني توديعه للبطولة رسمياً لأول مرة منذ ثماني سنوات متتالية لم يعرف معها الفريق الخروج من دور المجموعات.

وقدّم الهلال أداءً سيئاً في هذه النسخة على غير العادة خاصة وأنه وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية حيث خسر الفريق مباراتين أمام استقلال طهران والريان وتعادل مثلها أمام العين والريان.

وستكون مهمة الأرجنتيني خوان براون مدرب الهلال صعبة للغاية كونه سيخوض مواجهة العين المهمة ومن ثم سيلاقي أهلي جدة يوم السبت المقبل في لقاء حاسم سيحدد هوية بطل الدوري.

ويغيب عن الفريق في هذه المواجهة الثلاثي سلمان الفرج ونواف العابد ومختار فلاتة لعدم الجاهزية الفنية.

وفي المقابل يبحث العين عن تضييق الخناق على المتصدرين حيث يفصل بينهما نقطتين قبل ختام المسابقة بمرحلتين.

ويتطلع العين لتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه بيده وبعيداً عن لعبة الحسابات المعقدة حيث يحتاج الى الفوز في المباراتين المقبلتين ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي.

ويعيش العين أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش بعدما اقترب الفريق من تحقيق لقب بطل الدوري الاماراتي حيث يتصدر بفارق 4 نقاط عن الوحدة الوصيف وقبل ختام المسابقة بثلاث مراحل.

وسيدخل العين المباراة بجاهزية فنية كاملة للاعبين باستثناء حالة غياب واحدة للاعب أحمد برمان الموقوف بسبب تراكم البطاقات.