براون: أمل الهلال لم ينته.. سنقاتل لأجل التأهل

شدد الأرجنتيني خوان براون مدرب الهلال، على أهمية الفوز على العين المضيف في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، للإبقاء على آمال الفريق في التأهل إلى الدور الثاني.

وقال براون في مؤتمر صحافي يوم الأحد: ما زالت الآمال قائمة للتأهل إلى المرحلة المقبلة، وسنقاتل حتى آخر فرصة لنا في البطولة للوصول إلى الدور القادم.

وأكد المدير الفني الأرجنتيني على جاهزية الهلال: الهلال جاهز فنيا وذهنيا لخوض مواجهة الغد وكسب الثلاث نقاط، واللاعب الجاهز بدنيا وفنيا سيشارك في أي لقاء قادم، كما أننا وضعنا التشكيلة الأنسب لخوض المواجهة.

وأوضح محمد الشلهوب تنافسية لقاءات الهلال والعين: مباراة الغد قوية جدا كعادات لقاءات الهلال والعين، وأي لاعب في فريق كبير عليه تحمل المسؤولية في أي وقت، ونحن جاهزون لخوض المباراة وتحقيق المستوى والنتيجة المطلوبة.