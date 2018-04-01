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تركي آل الشيخ يحدد ساعة يومياً للقاء الرياضيين في مكتبه

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تحديد ساعة يومياً لاستقبال الرياضيين في مكتبه ابتداء من يوم الثاني من شهر أبريل الجاري وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالرياضة.

وقال رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة عبر حسابه على "تويتر": اعتبارًا من يوم الاثنين وبشكل يومي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، يلتقي بالرياضيين في مكتبه من الساعة 12.30 ظهرًا ولمدة ساعة كاملة لمناقشة كل ما يخص الرياضة، والاطلاع على كافة الآراء بما يخدم مصلحة الرياضة.

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #الهيئة العامة للرياضة, #رجاء الله السلمي

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