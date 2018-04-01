فيلانويفا: الباطن كان صعبا.. المحيني: نتيجة ثقيلة

اعترف التشيلي كارلوس فيلانويفا، محترف اتحاد جدة، بصعوبة المباراة أمام الباطن، بعد أن تقدم أصحاب الأرض في النتيجة أكثر من مرة.

وقال فيلانويفا في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة: كانت مباراة صعبة جدا، فقد تقدموا مرتين خلال الـ90 دقيقة، ولأن موسمنا في الدوري سيئ، فإن تركيزنا على البطولة الوحيدة التي نستطيع تحقيقها، وسعيد جدا لأني صنعت 3 أهداف وأحرزت هدفين.

وأردف التشيلي حول خصمه في النهائي: الفيصلي فريق قوي جدا، لعبوا بشكل أكبر من الأهلي وخسرنا وتعادلنا معهم في الدوري.

وأبدى ناصر المحيني، حارس الباطن، استياءه من النتيجة الكبيرة، مؤكدا أن الفريق جميعه يتحملها: ستة أهداف تعد كثيرة جدا في نصف نهائي كأس الملك، والآن يجب أن نحاول تحسين مركزنا في الدوري.

وعن خسارة التقدم مرتين في اللقاء قال المحيني: كنا متماسكين في الشوط الأول، لكننا طمعنا في المباراة، وسلمنا المباراة للاتحاد، وعن النتيجة فإن جميع اللاعبين يتحملون النتيجة الثقيلة.