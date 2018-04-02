معسكر إعدادي لغامدي الاتحاد في مانشستر يونايتد

تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمعسكر إعدادي لعبدالرحمن الغامدي لاعب اتحاد جدة في مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين.

واستقبل آل الشيخ مهاجم اتحاد جدة والذي سجل ثنائية في مرمى الباطن يوم الأحد ليقود فريقه إلى نهائي كأس الملك.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن الغامدي لاعب الاتحاد وحثه على بذل المزيد من الجهد لمواصلة تقديم المستويات المميزة، ويعلن تكفله بمعسكر إعدادي خاص للاعب في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين.

ولعب الغامدي (23 عاماً) 5 مباريات مع اتحاد جدة في دوري المحترفين السعودي الموسم الحالي.



وبات الغامدي رابع لاعب سعودي ينضم إلى مانشستر يونايتد بعد أحمد الفريدي وفهد المولد ومحمد السهلاوي.