أبو سبعان: الفيصلي بطل الكأس.. ومواجهة الاتحاد خاصة

كشف محمد أبو سبعان متوسط ميدان الفيصلي، صعوبة مباراة النهائي التي ستجمع فريقه باتحاد جدة، ناديه السابق، مؤكدا بأنه سيكون لقاء خاصا ومليئا بالمشاعر بالنسبة له.

وصعد الفيصلي إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعدما أقصى أهلي جدة من نصف النهائي بهدف دون رد، فيما تغلب الاتحاد على نظيره الباطن بسداسية مقابل هدفين ليصعد الفريقان إلى نهائي كأس الملك.



وانتقل أبو سبعان من نادي الهجر لفئة الشباب إلى اتحاد جدة عام 2008، لذات الفئة، فبل أن يرتدي قميص الفريق الأول عام 2009، حتى عام 2016 عند انتقاله إلى الفتح ثم التعاون وحط رحاله أخيراً في الفيصلي.



وقال أبو سبعان لـ"العربية.نت": وجود الاتحاد في النهائي سيكون خاصاً بالنسبة لي، كونه الفريق الذي أظهرني وتألقت بقميصه في السابق.



وحول الموسم الحالي للفيصلي، أردف صاحب الرقم "23": في بداية الموسم كنا نأمل بالوصول إلى مراكز متقدمة في سلم الترتيب، وحدث ذلك وارتفع سقف طموحاتنا، وكنا نتقدم بشكل تصاعدي على مدار الموسم، واليوم بلغنا نهائي كأس الملك، ومتفائل بتحقيق الفيصلي للبطولة.



وسبق لأبو سبعان تمثيل المنتخب السعودي الأول في مناسبتين، أمام نيوزلندا عام 2013، وأمام العراق في 2018.



ولعب أبو سبعان مع فريقه 20 مباراة من أصل 24 في دوري المحترفين بالموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف، كما سجل هدفا أمام الوطني في دور الـ32 بكأس الملك.



واختتم لاعب اتحاد جدة السابق: أعيش وضعاً فنياً جيداً خلال الفترة الحالية، وأرى بأن موسمي الحالي يعد استثنائيا وأحد أفضلها منذ سنواتي الأولى في نادي الاتحاد.