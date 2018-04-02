أهلي جدة يبحث عن ثمن النهائي أمام تراكتور الإيراني

يسعى أهلي جدة إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي، حينما يستضيف تراكتور سازي الإيراني، على ستاد طحنون بن محمد بمدينة العين الإماراتية، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة لكي يعلن تأهله رسمياً حيث يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الغرافة والجزيرة الإماراتي اللذان سيتواجهان يوم الثلاثاء، ويتذيل تراكتور الترتيب برصيد نقطتين.

وأهدر الأهلي فرصة التأهل مبكراً عقب تعادله على أرضه أمام الغرافة 1-1 في المرحلة السابقة.

ويأمل الأهلي أن يتجاوز ضيفه بأقل مجهود لكي يتأهل ويضع تركيزه على مواجهة الهلال يوم السبت والذي سيحتضنه ستاد "الجوهرة" بجدة وهو اللقاء الحاسم والذي سيحدد هوية بطل الدوري بشكل كبير.

ويأمل الأهلاويون في أن يستعيد الفريق توازنه وأن يتجاوز الخروج المرير من كأس الملك عقب خسارته 1-صفر يوم الجمعة الماضي أمام الفيصلي في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل يتطلع تراكتور سازي الايراني إلى إبقاء حظوظه قائمة في التأهل لاسيما وأنها الفرصة الأخيرة للفريق.

وتبدو مهمة الضيوف صعبة للغاية كونهم يحتاجون الفوز في المباراتين الأخيرة بالإضافة إلى تعثر فريقي الغرافة والجزيرة الإماراتي.