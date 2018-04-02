اتحاد الجوجيتسو يدشن أولى بطولاته الرسمية

أعلن الاتحاد السعودي للجوجيتسو يوم الاثنين أنه بصدد تدشين أولى بطولاته الرسمية المحلية، بعد إنشاء الاتحاد هذا العام بإقامة ثلاث بطولات للرجال والشباب.



وأوضح الاتحاد أن صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ستحتضن، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بطولة الجوجيتسو لمنطقة مكة المكرمة للرجال والشباب، بينما تستضيف صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بطولة الجوجيتسو لمنطقة الرياض للرجال والشباب يومي 13 و14 أبريل.



وتستضيف الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر بطولة الجوجيتسو للمنطقة الشرقية للرجال والشباب يومي 27 و28 أبريل.