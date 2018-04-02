الريال يتسلح برونالدو.. والأرقام تدعم يوفنتوس

ربما تبدو مواجهة بين الرابح الأكبر ريال مدريد الذي حسم لقب البطولة 12 مرة سابقة والخاسر الأكبر يوفنتوس الذي خسر في سبع من تسع مباريات نهائية خاضها على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة، ولكن الإحصائيات تظهر تقاربا هائلا بين ريال ويوفنتوس في تاريخ مواجهاتهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية للبطولة نفسها.



ويستضيف يوفنتوس الريال في واحدة من أقوى وأبرز المواجهات الكلاسيكية بدوري الأبطال كما تتسم هذه المباراة بالطابع الثأري حيث فاز الريال على يوفنتوس 4 - 1 في نهائي البطولة نفسها الموسم الماضي.



ويتطلع الريال لاجتياز عقبة يوفنتوس واستكمال مسيرته في طريق البحث عن لقبه الثالث على التوالي والثالث عشر في التاريخ لإنقاذ موسمه من الفشل بعد خروجه صفر اليدين من مسابقة كأس ملك إسبانيا وابتعاده بشكل كبير عن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.



وفي المقابل ، يطمح يوفنتوس إلى الثأر من الريال واجتياز هذه العقبة في طريق البحث عن لقبه الثالث في البطولة علما بأنه يحمل رقما قياسيا لا يحسد عليه وهو الخسارة في نهائي البطولة سبع مرات سابقة.



وعلى استاد "يوفنتوس" بمدينة تورينو الإيطالية ، سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا خطرا يهدد يوفنتوس وحارس مرماه المخضرم جانلويجي بوفون.



وسجل رونالدو هدفين في مرمى بوفون خلال نهائي البطولة في الموسم الماضي كما يتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا حتى الآن.



وتظهر الإحصائيات أن الريال تغلب على يوفنتوس تسع مرات مقابل ثمانية انتصارات ليوفنتوس في المواجهات بينهما فيما انتهت مباراتان فقط بالتعادل من بين 19 مباراة أقيمت بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة وخلال هذه المباريات سجل كل من الفريقين 22 هدفا في مرمى الآخر.



وبدأ الريال رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل متواضع ليخرج الفريق مبكرا بشكل منطقي من صراع المنافسة على اللقب حيث يحتل المركز الثالث حاليا بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة وإن ظهر بمستوى رائع في الأسابيع القليلة الماضية حيث سجل لاعبوه 16 هدفا في آخر خمس مباريات مقابل تسعة أهداف ليوفنتوس في نسف العدد من المباريات.



ويفتقد يوفنتوس في هذه المباراة جهود قلب دفاعه مهدي بنعطية وصانع اللعب ميراليم بيانيتش للإيقاف كما يعاني ماسيميليانو أليغري المدير الفني للفريق من إصابات فيدريكو بيرنارديسكي وأليكس ساندرو وماريو ماندزوكيتش.



ويستطيع أليغري الاعتماد في جزء من المباراة على لاعبه السريع خوان كوادرادو الذي تعافى من الإصابة والجراحة التي أجراها وعاد لمباريات الفريق ليسجل هدفا ويفوز يوفنتوس على ميلان 3 - 1 في الدوري الإيطالي.



وينتظر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال استقبالا حارا من جماهير السيدة العجوز حيث سبق له أن تألق كلاعب في خط وسط الفريق على مدار خمس سنوات قبل الانتقال للعب في الريال.



وفاز زيدان مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين وخسر مع الفريق مرتين في نهائي دوري الأبطال وكانت أحدثهما في 1998 .