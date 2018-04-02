الهلال يودع دور المجموعات للمرة الأولى منذ 12 عاماً

اختار الهلال طريقه نحو مغادرة دوري أبطال آسيا مبكراً وتحديداً قبل نهاية دور المجموعات بمرحلة واحدة، وهي المرة الأولى التي تحدث لأزرق العاصمة منذ نسخة 2006.

ولم يعرف الهلال الخروج من دور المجموعات في آخر 10 مشاركات آسيوية شارك بها باستثناء موسم 2008 والذي لم يكن ضمن فريق المسابقة، في حين أنه تخطى دور المجموعات في كافة النسخ الأخرى.

وعلى غير العادة ودّع الهلال المسابقة مبكراً وهو ما سيحدث صدمة لعشاقه التي اعتادت من فريقها أن يقدم أفضل مستوياته في المسابقة الغائبة عن خزانته منذ تغيير نظام المسابقة عام 2003.

وكانت آخر نسخة غادر فيها الهلال المسابقة من دور المجموعات كانت عام 2006 والتي كان يتأهل فريق واحد من كل مجموعة واحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته التي ضمت العين الإماراتي المتصدر وماشال الأوزبكي والميناء العراقي.

وكان الهلال مرشحاً فوق العادة لتحقيق بطل هذه النسخة لاسيما وأنه وصيف بطل النسخة الماضية أوراوا ريدز الياباني.

وعانى الهلال كثيراً هذا الموسم الذي بدأه قوياً وكان متصدراً للدوري السعودي بفارق مريح من النقاط عن وصيفه الأهلي، إلا أن أداءه تراجع عقب خسارة النهائي الآسيوي أمام أوراوا ريدز الياباني، بالاضافة الى الإصابات التي ضربت نجوم الفريق يأتي في مقدمتهم البرازيلي كارلوس ادواردو ونواف العابد وسلمان الفرج والسوري عمر خربين أفضل لاعب آسيوي في العام الماضي.

وتبقى للهلال فرصة وحيدة لإنقاذ موسمه العاثر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أهلي جدة يوم السبت المقبل على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة في لقاء سيحدد هوية بطل الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال الترتيب في سلم الدوري السعودي برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أهلي جدة وقبل انقضاء المسابقة بمرحلتين حيث أن الفوز سيبقي اللقب في خزائن أزرق العاصمة للموسم الثاني على التوالي.