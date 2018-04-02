ريبروف: سنحسم بطاقة التأهل بنقاط تراكتور

أكد سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة أن فريقه سيحسم التأهل لدور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عبر الفوز على منافسه تراكتور سازي الإيراني في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الأولى غدا الثلاثاء.



ويستضيف الأهلي متصدر المجموعة برصيد ثماني نقاط منافسه الإيراني في مدينة العين الإماراتية يوم الثلاثاء وسيمنحه الانتصار بطاقة الصعود لدور 16 قبل جولة على النهاية.



وقال الأوكراني ريبروف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: المباراة مهمة لحسم التأهل للدور الثاني مباشرة. فريقنا جاهز لمواجهة الغد، وسنواجه فريقا قويا لديه الرغبة في تحقيق الفوز والعودة للمنافسة على بطاقة التأهل.



ويتذيل تراكتور سازي ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين في أربع مباريات بينما يملك الغرافة والجزيرة الإماراتي خمس نقاط لكل منهما قبل مباراتهما ضمن الجولة ذاتها.



وأشار ريبروف إلى أن الفريق سيخوض مباريات مصيرية في بطولتي آسيا والدوري السعودي للمحترفين، وأتبع: يدرك اللاعبون أهمية مرحلة الحصاد التي نمر بها حاليا.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر وذلك قبل جولتين على نهاية الموسم.



وسيلعب الأهلي أمام الهلال حامل اللقب وأُحد في اخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين وسيسعى الفريق للفوز بهما لاستعادة اللقب الذي ناله الموسم قبل الماضي.