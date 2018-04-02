وصيف بطولة آسيا يغادرها من الدور الأول

ودع الهلال وصيف النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا، البطولة الحالية من دور المجموعات إثر خسارته أمام العين الإماراتي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا 2018.

وبدأ الهلال المباراة مهاجماً بحثاً عن بصيص أمل يبقيه في المسابقة وسنحت له أولى الفرص بعد مرور دقيقتين حينما تلقى مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي تمريرة من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة ثمينة لمهاجمه أشرف بن شرقي الذي تلقى تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 6 تمكن مدافع الهلال محمد البريك من افتتاح التسجيل للهلال بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية في شباك العين.

وفرض العين سيطرته بعد مرور 15 دقيقة وأهدر مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عمر عبدالرحمن "عموري" أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع محمد البريك الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وواصل العين هجومه وأهدر قائده عموري فرصة تسجيل هدف التعادل بعد إضاعته لركلة جزاء عند الدقيقة 26 تصدى لها الحارس العماني علي الحبسي.

وعند الدقيقة 30 سنحت للهلال فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى مهاجمه أشرف بن شرقي عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 40 نجح السويدي ماركوس بيرغ بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عموري، ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 45+2 بنفس الطريقة من نقطة الجزاء.

وفي الشوط الثاني واصل العين أفضليته في حين واصل الهلال تراجع مستواه على الرغم من أن مدربه الأرجنتيني خوان براون دفع باللاعب محمد كنو بديلاً للمدافع عبدالله الزوري.

وعند الدقيقة 65 أهدر السويدي ماركوس بيرغ مهاجم العين هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله ريان يسلم ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالعارضة الهلالية.

وفي الوقت بدل الضائع أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب العين محمد عبدالرحمن لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العين إلى 7 نقاط متقدماً إلى المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن استقلال طهران المتصدر والذي حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الريان 2-صفر الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط، وبقي الهلال على رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير.